Lucía Feijoo Viera

Cuerpo: “Estamos mirando la fijación de precios de la gasolina y el gasóil uno a uno”

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo (Badajoz, 1980), está en plena negociación para llevar "cuanto antes" y "con el mayor consenso" al Consejo de Ministros una serie de medidas que alivien el impacto de la guerra en la economía. La lupa está en los precios de la energía, pero sobre todo en la fortísima subida de los precios de la gasolina y del gasóil, de los que Cuerpo advierte que se está haciendo una "vigilancia reforzada, uno a uno", ahora que suben, pero que también se seguirá haciendo cuando les toque bajar.