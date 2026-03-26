Directo: Sánchez anuncia la remodelación de Gobierno para sustituir a Montero / Redacción

Directo: Sánchez anuncia la remodelación de Gobierno para sustituir a Montero

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, va a realizar una declaración institucional este jueves a las 18 horas para anunciar la remodelación del Gobierno provocada por la salida de su 'número dos', la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Montero deja el Ejecutivo para concurrir como candidata del PSOE a las elecciones autonómicas en Andalucía que se celebran el próximo 17 de mayo.