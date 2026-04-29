Lucía Feijoo Viera

Aldama dice que Koldo estaba “obsesionado” con los tickets: “Le veía cogerlos del suelo o de otras mesas”

El empresario Víctor de Aldama ha resaltado este miércoles la importante y continua relación que mantenía con el exasesor ministerial Koldo García, que gráficamente ha resumido así: "Con Koldo solo me ha faltado acostarme". Aldama sigue declarando, tras más de cinco horas, en el Tribunal Supremo, acusado junto con Koldo García y el exministro de Transportes José Luis Ábalos de presuntas mordidas en los contratos de las mascarillas durante la pandemia. A preguntas de la acusación popular que lidera el PP sobre si el exasesor le había contado en alguna ocasión que manejaba las cuentas del exministro, Aldama ha aseverado que Koldo García "todo lo que pudiera hacer, ayudar y adelantar al ministro, lo hacía", dada "la lealtad que le profesaba".