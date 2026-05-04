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Ábalos niega que los 'folios' que pedía fuesen billetes: "Si fuera dinero, no pediría cajas"

Ábalos niega que los 'folios' que pedía fuesen billetes: "Si fuera dinero, no pediría cajas"

Lucía Feijoo Viera

Ábalos niega que los 'folios' que pedía fuesen billetes: "Si fuera dinero, no pediría cajas"

Lucía Feijoo Viera

PI STUDIO

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El exministro de Transportes José Luis Ábalos ha negado este lunes que los 'folios' que pedía y que los investigadores de la UCO consideran que se referían a dinero, no eran billetes, "Si fuera dinero, no pediría cajas", ha apostillado. Lo ha negado en su declaración en el Tribunal Supremo en el juicio por la trama del pago de mordidas por contratos de mascarillas en la pandemia, en el que está acusado junto con su exasesor Koldo García y el reconocido comisionista Víctor de Aldama.

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