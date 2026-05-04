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Llega el momento de la declaración de Ábalos ante el Supremo

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El exministro de Transportes y exdirigente socialista José Luis Ábalos se enfrenta a la justicia junto a su asesor, Koldo García, y el empresario Víctor de Aldama por presuntas comisiones ilegales en contratos de mascarillas, durante la pandemia de covid, en 2020. El juicio se celebra en el Tribunal Supremo entre el 7 y el 30 de abril, días en los que Ábalos y su asesor serán conducidos desde la cárcel de Soto del Real, donde permanecen como presos preventivos desde noviembre.

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