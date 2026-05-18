Lucía Feijoo Viera

El Gobierno de Ayuso celebra la decisión de la Audiencia Nacional sobre la Real Casa de Correos "frente al sectarismo" de Sanchez

El consejero de Presidencia, Justicia, y Administración Local de la Comunidad, Miguel Ángel García Martín, ha celebrado el fallo de la Audiencia Nacional contra el "sectarismo" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha definido la Real Casa de Correos, sede del Ejecutivo autonómico, como "espacio de libertad". Lo ha manifestado en declaraciones remitidas a los medios de comunicación después de que los magistrados hayan decidido suspender de forma cautelar el acuerdo del Ejecutivo central de Pedro Sánchez que declaraba Lugar de Memoria Democrática la sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, ubicada en la Puerta del Sol. Así consta en un auto, recogido por Europa Press, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo que estima el recurso de la Comunidad de Madrid que solicitaba suspender ese acuerdo, adoptado el pasado 20 de octubre, porque apreciaba un daño en su imagen institucional. Los magistrados consideran que "no puede afirmarse de forma categórica que la imagen de la sede de la Presidencia pueda sufrir un menoscabo irreversible, pero sí puede afirmarse que no es posible negar de forma categórica dicha incidencia negativa". "Frente al sectarismo del Gobierno de Pedro Sánchez. Los tribunales han dado la razón a la Comunidad de Madrid en su defensa de la Real Casa de Correos como espacio de libertad y como casa común de todos los madrileños y de todos los españoles", ha subrayado García Martín.