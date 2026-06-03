Lucía Feijoo Viera

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Sánchez anuncia que presentará presupuestos para 2027

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este miércoles de forma inesperada el inicio de los trámites para la presentación y aprobación de los nuevos Presupuestos Generales del Estado. Durante su intervención en las prestigiosas jornadas económicas del Cercle d'Economia, celebradas en Barcelona, el jefe del Ejecutivo ha manifestado la firme intención de su gabinete de sacar adelante las cuentas públicas, un paso clave para dar estabilidad a la legislatura y garantizar la ejecución de las inversiones previstas para el desarrollo del país. En su discurso ante el foro empresarial, Sánchez ha hecho hincapié en la necesidad de mantener un equilibrio en la gestión macroeconómica, asegurando que su Gobierno va a "seguir defendiendo la solvencia y la ambición fiscal". Según ha explicado el mandatario, la armonización de ambos conceptos resulta imprescindible para consolidar un modelo de crecimiento que permita construir un país verdaderamente avanzado, justo y sostenible en el medio y en el largo plazo.