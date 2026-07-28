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Sánchez hace balance con los incendios como prioridad y reivindicando la gestión del Gobierno

Los incendios han marcado el último Consejo de Ministros antes del parón de verano, un balance de curso político en el que Pedro Sánchez ha anunciado la declaración de 211 zonas afectadas por emergencias en 14 comunidades autónomas, la mayoría por incendios forestales, y ha reivindicado los avances del Gobierno en economía, vivienda, salud pública y lucha contra la corrupción. (Fuente: Europa Press, Moncloa, Diputació de Castelló)