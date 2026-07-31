Lucía Feijoo Viera

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Sánchez condena la violación de la integridad territorial de España en Ceuta

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha condenado este viernes lo que ha considerado un "ataque" y "una violación de la integridad territorial de España" con la entrada irregular en Ceuta de miles de personas desde Marruecos. En una comparecencia pública en la ciudad autónoma, Sánchez ha garantizado a los ceutíes que "toda España está con ellos" y ha afirmado que el Gobierno se hace cargo del estado emocional y la situación de "angustia" que están viviendo.