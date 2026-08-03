Lucía Feijoo Viera

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Feijóo sospecha de que el Gobierno no supiera nada de la “ocupación premeditada” de Ceuta

El líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, arremetió de nuevo este lunes contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que tildó de "paria" en una entrevista en Telecinco, al tiempo que mostró sus dudas sobre que realmente el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) no supiera con antelación de la avalancha migratoria sobre Ceuta, que ha causado ya casi noventa muertos en la ciudad autónoma, que desde el jueves pasado recibió inmigrantes en un número equivalente al 60% de su población. El líder de la oposición se refirió en la cadena de Mediaset a la falta de explicaciones por parte del régimen de Mohamed VI y lamentó la inacción con la que a su juicio se ha manejado el Ejecutivo central en este asunto. "Marruecos de momento no ha dicho nada, y tampoco se le están pidiendo explicaciones", aseguró al respecto. Más información