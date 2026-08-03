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Felipe VI navega en 'Hispania' tras la crisis de Ceuta

Felipe VI ha salido este lunes a navegar por primera vez a bordo del ‘Hispania’, el nuevo velero de la Armada con el que participará en la Copa del Rey Mapfre. El Monarca ha llegado alrededor de las doce del mediodía, conduciendo su propio vehículo, a la estación naval de Porto Pi, en Palma de Mallorca, donde le esperaban el almirante Jaime Rodríguez-Toubes y el resto de la tripulación, antes de hacerse a la mar para disputar la jornada oficial de entrenamiento en la bahía, ha informado la Agencia Efe. Más información