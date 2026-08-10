Lucía Feijoo Viera

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Ayuso afirma que la política de Sánchez en "inmigración descontrolada ataca también a la UE" y lamenta el trato a Italia

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha afirmado que la política del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en "inmigración descontrolada ataca también a la Unión Europea" y ha lamentado el "trato que se está dando a los italianos". Lo ha hecho en una rueda de prensa desde Villa del Prado, a donde se ha trasladado para comprobar los efectos en las explotaciones agrícolas del paso del incendio de la Sierra Oeste. "El desprestigio internacional de España va a seguir creciendo porque Pedro Sánchez es incapaz de defender nuestras fronteras", ha lanzado Ayuso, quien también ha cuestionado "por qué Marruecos no cuida de su infancia, de sus menores y sus jóvenes".