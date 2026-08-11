Lucía Feijoo Viera

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El Gobierno intenta frenar nuevas entradas en Ceuta: "Todos los migrantes serán devueltos a Marruecos"

El ministro de exteriores, José Manuel Albares, ha asegurado este martes desde Ceuta que Marruecos está dispuesto a aceptar de forma inmediata el retorno de las personas que entraron irregularmente el pasado 30 de julio en la ciudad autónoma. Tras reunirse con el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, Albares ha señalado que mantiene contacto diario con su homólogo marroquí y que ambos países trabajan para acelerar las devoluciones de quienes todavía permanecen en la ciudad. El ministro también ha lanzado un mensaje a todos aquellos que estén pensando en entrar de forma irregular en Ceuta o Melilla y advierte de que no merece la pena que arriesguen sus vidas puesto que serán devueltos de inmediato a sus respectivos países y no podrán utilizar las ciudades autónomas como vía para llegar a la Península o al resto de Europa. Por otro lado, respecto a la situación diplomática con Italia, el ministro ha afirmado que la actitud de Italia hacia España no fue solidaria “probablemente por un interés partidista, para tratar de explotar esta situación inédita para necesidades electorales internas del gobierno italiano”. En contraposición asegura que Marruecos es “un socio fundamental” y un país con el que, desde el primer momento, se ha mantenido abierto el canal diplomático. Más información