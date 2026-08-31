Última hora El Valencia CF cierra el fichaje de Harvey Elliot a falta de reconocimiento médico

PI STUDIO

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Vox pide la suspensión del Tratado de Amistad con Marruecos: "Quien nos invade no puede ser nuestro amigo"

Vox ha aprobado por unanimidad una declaración política en defensa de la soberanía y la integridad territorial de España y para la suspensión del Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación con Marruecos. El manifiesto se ha leído y aprobado durante la reunión del Comité Ejecutivo Nacional, y que ha contado con la participación de los vicepresidentes y consejeros de Vox en los gobiernos autonómicos; los portavoces nacionales y regionales y los miembros del Comité de Acción Política. Más información