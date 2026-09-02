Secciones

Es noticia
Manifestaciones Ceuta ValenciaHomicidio bebéCortes de tráfico en Valencia hoyHorario Valencia BarçaObras del metroTiempo en Valencia hoyCalendario escolar Comunitat ValencianaFalleras mayores de València
instagramlinkedin
Almeida responde al choque con el delegado del Gobierno: "Espero que no sabotee"

Almeida responde al choque con el delegado del Gobierno: "Espero que no sabotee"

PI STUDIO

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Almeida responde al choque con el delegado del Gobierno: "Espero que no sabotee"

PI STUDIO

PI STUDIO
RRSS WhatsAppCopiar URL

Lejos de rebajar el tono tras el choque de ayer entre el PP madrileño y el Gobierno a cuenta de la concentración convocada esta tarde frente al Ayuntamiento en apoyo a Ceuta, el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, ha redoblado la apuesta. "Madrid no se va a callar. A las 20:00, en Cibeles", ha proclamado el regidor en una publicación en X con la que ha vuelto a llamar a los madrileños a participar.

TEMAS

Tracking Pixel Contents