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Multitudinaria manifestación en Ceuta en su día grande exigiendo recuperar la normalidad
Ceuta celebra su día grande con la herida todavía abierta y un apoyo numeroso en la calle para recuperar la normalidad. Gritos contra Sánchez y advertencias a Europa. Le recuerdan que también es su lucha. Un mes de crisis humanitaria que deja huella. Pero un mes también de miedo en las calles. Quieren recuperar su día a día y se sienten apoyados por el resto de España Más información