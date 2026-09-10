Lucía Feijóo/ PI STUDIO | FOTO: JOSÉ LUIS ROCA

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Aplausos en el Congreso tras aprobarse la ley de nacionalidad para el pueblo saharaui

El Congreso ha aprobado la ley para concederle la nacionalidad a las personas saharauis nacidas antes de 1977. Sumar ha liderado la propuesta y ha conseguido 168 votos a favor. En contra ha votado Vox con 31 votos y el PP se ha abstenido con 145 votos. La ley todavía tendrá que pasar por el Senado para su completa ratificación. En el Congreso, un grupo de saharauis esperaba la resolución de la iniciativa y una vez aprobada se han levantado a aplaudir junto a otros diputados como Tesh Sidi, la diputada saharaui de Sumar. Para los saharauis esta ley no solo les da la oportunidad de tener la nacionalidad española, sino que es una forma de responsabilizarse por la historia vivida y de no sentirse abandonados. Más información