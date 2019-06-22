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AGENCIA ATLAS | EFE

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Se celebra la convocatoria de oposiciones a maestros y maestras, más importante de la última década

Sólo uno de cada seis opositores logrará la plaza de maestro o maestra, a pesar de que esta es la convocatoria más importante de la última década. Son más de 185.000 aspirantes, para algo más de 30.000 plazas. Los sindicatos denuncian la alta tasa de temporalidad y aseguran que si no se convoca cada curso el cien por cien de las plazas necesarias, los gobiernos incumplirán el acuerdo de llegar a sólo el 8% de interinidad en 2022. Más información