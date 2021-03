Rubén Fellonar es un chef valenciano que acaba de registrar el arroz que cocina con oro de 24 quilates y ostras.

La idea de este plato" donde se combina el arroz con el lujo del oro y las ostras" le vino a Fenollar porque pretende "ensalzar más el arroz, llevar los límites más allá", según explica a EFE el propio chef.

"He registrado el plato como propiedad intelectual, porque patente como tal no se puede porque no he inventado nada", cuenta Rubén Fenollar a EFE.

Este chef valenciano ensalza "las propiedades muy buenas para la salud" que tiene el oro y por eso ha querido "introducirlo en el mundo gastronómico".