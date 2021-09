La Reina Letizia ha sido la protagonista del acto de celebración del 50 Aniversario de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid. La reina ha recordado sus años en las aulas y además de reconocer los buenos momentos que pasó durante sus años de estudiantes ha aprovechado para dar a conocer algunas anécdotas de la entonces joven estudiante de periodismo Letizia Ortiz.

La joven periodista apuntaba maneras

Alejada de todos los focos mediáticos, la joven periodista ya apuntaba maneras cuando, según reconoció ayer la propia reina, un catedrático en medio de una de sus clases la interpeló y en voz alta, casi gritando le dijo: "Ortiz no sé lo que va a ser en su vida pero desde luego a pesada (se refería a las preguntas, a la curiosidad -matizó la reina-) ahí no tiene rival". Esta anécdota refleja perfectamente el carácter curioso y persistente de Letizia, un características que, según ella misma, "no se quita" con los años. "Lo de la curiosidad no se quita. Lo que pasa es que ahora ya no cuento las respuestas que me dan", apostilló la reina durante su discurso.