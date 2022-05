El único pastor de Barcelona: “Decidí no trabajar más para vivir así”

Daniel es de esas personas con las que es difícil intuir si molestas o apeteces. Está claro que la presencia de personas ajenas a su rebaño altera su rutina queridamente solitaria, su largo paseo de sol a sol, en este caso, por la vertiente marítima de Collserola. Te despistas un momento y ha avanzado un centenar de metros porque no conviene perder el tintineo de los cencerros. En un entorno al que llega el murmullo del tráfico de la Ronda de Dalt, no puede despistarse ni un segundo. "El otro día perdí a la mitad, pero no tienen ningún interés en bajar a la ciudad, igual que yo". Aparecieron. Daniel Sánchez es el pastor que desafía la masificación del parque natural de Barcelona y que ningunea la ordenanza municipal que prohíbe la ganadería. Es un rabadán en plena era digital, con tics del siglo XXI pero con mil años de historia a sus espaldas.