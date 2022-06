El secretario de la Conferencia Episcopal ha confirmado hoy que aunque están dispuestos a colaborar, no participarán institucionalmente en la comisión del Defensor del Pueblo sobre los abusos sexuales en el seno de la Iglesia. Argüello considera que no es correcto que se haya puesto sólo la mirada en los abusos de la Iglesia habiendo muchos más abusos en otros ámbitos, por lo que no se hará una apertura generalizada de los archivos eclesiales. Además, ha recordado que el 80% de los casos han prescrito.