Pantanos al 40,4% de media en España y bajando. La falta de lluvias se deja notar en todas las cuencas. En Yesa, Navarra, hacía años que no veían esta imagen, y los modelos de precipitaciones no son nada halagüeños. En Ozaeta, en Álava, tras la ola de calor, adiós al agua. Pero la responsabilidad de los vecinos ha dado sus frutos. Al reducir drásticamente el consumo han conseguido evitar las restricciones. Que aumentan en la sierra de Huelva. Ya no solo se quedan sin agua de noche, también al mediodía. Solución parcial: las plantas desalinizadoras. Como una en Barcelona; la más grande de Europa pero insuficiente. Lleva seis meses trabajando al 70%. Nunca antes había potabilizado tanta agua, durante tanto tiempo.