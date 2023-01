Todo dependerá, obviamente, de lo que te pongan sobre la mesa. Pero has de saber que, a partir del 9 de abril de 2022, tienes derecho a pedir este producto sin envasar y que, en este caso, ha de ser totalmente gratis. Y lo mejor: en ningún establecimiento pueden decirte que no tienen o que no lo sirven así: no, porque ahora están obligados por ley a ofrecerlo.