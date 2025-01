La gala de los Premios Feroz 2025 dejó una de las intervenciones más destacadas de la noche cuando Emma Vilarasau, galardonada como Mejor Actriz Protagonista por su papel en Casa en flames, dedicó unas palabras al juez que investiga a Íñigo Errejón por presunta agresión sexual. La actriz catalana, sin pelos en la lengua, lanzó un mensaje cargado de ironía y crítica directa: “En mi profesión, cuando uno hace una penosa actuación, se le critica. Y si se le critica, uno se lo come y se lo calla. Eso es libertad de expresión”.

Estas palabras fueron dirigidas a Carlos Carretero, el magistrado que esta semana interrogó tanto al exlíder político como a la actriz denunciante, Elisa Mouliáa, con preguntas que han generado polémica por su tono y contenido. Una de ellas, especialmente cuestionada, fue: “¿Y no sería que usted sí quería algo con ese señor y, al no corresponderle, le denuncia?”. Este tipo de comentarios, tildados de inapropiados por muchos, no han pasado desapercibidos en el sector artístico, que se ha volcado en mostrar su apoyo a Mouliáa.