El debate entre los amantes del calor y quienes prefieren el frío es eterno e irresoluble. Pero esto no quiere decir que ambos bandos no puedan coincidir en opinión sobre cómo es la mejor manera de pasar ambos extremos de temperatura. Pocos discuten que sin una bebida bien fresquita el verano no sienta igual de bien, pudiendo resultar insoportable.

Y es que no hay nada más fastidioso en el estío que sentir la imperiosa necesidad de tomar un refresco y encontrarlo a temperatura ambiente. Una situación que puede resolverse en pocos minutos siguiendo unos sencillos pasos. Hay dos versiones de efectivos trucos para conseguir el objetivo: la que implica el uso del congelador y la que no. Para ambas, se necesitan algunos materiales muy fáciles de conseguir, ya que acostumbran a estar en todas las cocinas.