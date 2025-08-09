El incendio declarado este viernes en el interior de la Mezquita-Catedral de Córdoba ha sido extinguido, según han confirmado fuentes municipales pasadas las 00.17 horas de este sábado. Las autoridades, que han estado presentes en la zona durante toda la noche, continúan evaluando los daños provocados por el fuego. Una barredora eléctrica en una de las capillas en la nave de Almanzor podría estar en el origen del incendio.