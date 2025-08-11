El calor aprieta en estas jornadas de pleno agosto. Un año más, nos encontramos en los días más cálidos del año, mientras que el verano avanza incesante, con la estación otoñal al final de una larga recta que cada año se amplía un poco más por culpa del cambio climático.

Aunque el calor en verano es lo normal, lo cierto es que la actual ola de calor está dejando registros verdaderamente altos en muchos puntos de toda la geografía española. Un caro ejemplo son los 42,5 grados que se registraron ayer en Córdoba, aunque el límite de los 42 se superó en otras poblaciones como Ávila, Jaén, Toledo o Huesca.