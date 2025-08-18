Cecilia Sopeña, ciclista con más de un centenar de victorias en su palmarés, se convirtió en un rostro conocido mucho más allá de las carreteras. Su carrera deportiva, marcada por la constancia y la ambición, dio un giro inesperado cuando decidió dar el salto a la plataforma de contenido para adultos OnlyFans. Durante un tiempo, su vida transitó por territorios muy distintos a los que había imaginado al iniciar su trayectoria.

Sopeña exploró otros ámbitos profesionales y personales que la situaron en el centro de atención mediática. Su imagen empezó a circular en entornos digitales ajenos al deporte, y el impacto público fue tan intenso como difícil de controlar. En ese periodo, se convirtió en figura recurrente en redes sociales y foros, recibiendo tanto aplausos como críticas feroces.