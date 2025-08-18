Shakira volvió a ocupar el trono del entretenimiento global con el concierto más importante de su gira: el segundo sold out en el Sofi Stadium de Los Ángeles. Con esta hazaña, se convirtió en la única artista latina capaz de llenar dos veces ese recinto, un privilegio que en Estados Unidos solo han logrado figuras como Beyoncé y Taylor Swift. Entre el público, discretamente, estaba Antonio de la Rúa.

Lo que durante años fue un secreto a voces en la industria hoy se confirma: Shakira y Antonio retomaron su colaboración profesional, manejándola con absoluto sigilo.