Lo tenía clarísimo. Eusebio Poncela (Madrid, 1945) quería ser actor desde que cumplió tres años. Sintió la llamada tan pronto que, desde el colegio, en su Vallecas natal, decidió formarse. Soñaba con ser el mejor. Una promesa que, pese a trabajar con los grandes Pedro Almodóvar, Imanol Uribe e Carlos Saura, ha mantenido presente hasta el último momento: el actor ha fallecido este miércoles a los 79 años, dejando un legado salpicado de joyas imprescindibles.