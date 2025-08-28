Los reyes han llegado este mediodía a Verín (Ourense) para conocer de primera mano el alcance de los incendios forestales que han afectado a la zona. Felipe VI y Letizia han sido aclamados a su llegada al Centro de Coordinación del Distrito Forestal XIV, donde está previsto que se reúnan con los alcaldes de los municipios más afectados. Posteriormente, se desplazarán a Cualedro, para visitar una explotación ganadera y conocer de primera mano cómo está afectando esta crisis al sector primario. Por último, mantendrán un encuentro con vecinos de Monterrei.
