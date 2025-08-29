El Monte Etna, en Sicilia, ha entrado nuevamente en erupción, ofreciendo un impresionante espectáculo natural con ríos de lava naranja deslizándose por sus laderas. Las imágenes captadas por drones al anochecer muestran la fuerza del volcán, con corrientes incandescentes y explosiones de fuego que iluminan el cielo nocturno.

Ante el aumento de la actividad, un sistema de alerta automática llevó a las autoridades a cerrar el acceso por encima de los 2.500 metros. Las populares excursiones hacia la cima han sido suspendidas temporalmente.

Con sus 3.300 metros de altura y una superficie de más de 1.200 km², el Etna demuestra, una vez más, por qué es considerado el volcán más activo de Europa y uno de los más espectaculares del mundo.