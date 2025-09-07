La Luna aparecerá este domingo con un peculiar tinte rojizo que, al anochecer, atraerá las miradas al cielo. La causa es un eclipse total que podrá verse en toda en España, salvo en las zonas más occidentales de Galicia y en las islas Canarias, donde solo se observará la fase parcial.

Los datos del Instituto Geográfico Nacional (IGN) señalan que el máximo del eclipse será a las 20:11 horas, con la fase total ente la 19:31 y las 20:53 horas. El eclipse parcial, por su parte, comenzará a las 18:27 y terminará a las 21:56.

Para disfrutar un eclipse hace falta un buen cielo despejado y la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que las nubes "dificultarán una visualización óptima" en buena parte del país a la hora en que se alcance el máximo, según su cuenta de la red social X.

Un eclipse lunar se produce cuando la Luna atraviesa la sombra de la Tierra, bloqueando la luz del Sol que la ilumina. Cuando es total, como el de hoy, el satélite no queda completamente oscuro, sino que adquiere un tono rojo, debido a que parte de la luz solar es desviada por la atmósfera terrestre.