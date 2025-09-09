El príncipe Harry de Gran Bretaña se lo pasa en grande con Gwen, una niña de 9 años, con la que ha “peleado” con globos en forma de espada. El hijo menor del rey Carlos asistió a la ceremonia de los Premios WellChild, que conmemoraba su 20.º aniversario. Gwen también le regaló a Harry dos bolsas de regalo con una camiseta de fútbol morada del Brighton Hove & Albion para sus hijos. Los Premios WellChild, establecidos en 2005, son un evento nacional que reconoce a niños y jóvenes de todo el Reino Unido que han demostrado una valentía excepcional frente a enfermedades graves, según su sitio web.