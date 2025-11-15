FDV

Vigo enciende la Navidad en el planeta

Ya es Navidad en Vigo. La ciudad ha encendido este sábado sus cerca de 12 millones de luces ledes, además de un sinfín de iconos lumínicos y su árbol gigante en Porta do Sol. Fue en esta gran plaza de la ciudad donde el alcalde, Abel Caballero, pulsó esta tarde-noche el botón con un discurso lleno de emoción y de agradecimientos. "Tenemos el inmenso honor y privilegio de ser el símbolo de la Navidad en todo el planeta", refirió el regidor ante miles de personas antes de las 20.00 horas, en un momento en el que la lluvia, incesante durante estos días, dio un respiro.