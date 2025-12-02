Los reyes se reúnen con supervivientes de explotación sexual

Lucía Feijoo Viera

Los reyes se reúnen con supervivientes de explotación sexual

Los reyes han mantenido este martes un encuentro con 15 mujeres supervivientes de la trata que han recibido formación gastronómica en colaboración con la asociación APRAMP, de asistencia integral a este colectivo, la primera vez que Felipe VI acude a un acto de esta asociación con el que la reina Letizia lleva implicada varios años.

