Al menos 21 muertos y decenas de heridos graves tras colisionar dos trenes de alta velocidad en Adamuz

Al menos 21 personas han fallecido en el accidente ferroviario registrado este domingo en el término municipal de Adamuz, a pocos kilómetros de Córdoba, en el que se han visto implicados dos trenes de alta velocidad. La Junta de Andalucía ha confirmado además 25 heridos graves, aunque otras fuentes elevan a 30 el número de afectados en estado grave. Según la información disponible, un tren Iryo que cubría la ruta Málaga–Madrid descarriló pasadas las siete y media de la tarde y acabó en la vía por la que circulaba, en sentido contrario, un Alvia con destino Huelva, que avanzaba a unos 200 kilómetros por hora. En total, los pasajeros afectados son 484 entre ambos convoyes. Por el momento, se desconocen las causas del descarrilamiento y el suceso está bajo investigación. Más información