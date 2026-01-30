Lucía Feijoo Viera

España ficha a 20 científicos 'top' en sus ámbitos en EEUU que huyen del 'huracán Trump'

Una veintena de científicos punteros que hasta ahora habían desarrollado su actividad en Estados Unidos están preparando sus maletas para trasladarse a España. Según ha anunciado este viernes el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU), más de 254 investigadores de todo el mundo se postularon en la última edición del programa de atracción de talento científico extranjero para trasladar su trabajo a España. De estos, uno de cada tres solicitantes era de Estados Unidos. La resolución final del programa ha seleccionado un total de 37 líderes científicos internacionales, de los cuales un 56,7% provienen de los laboratorios que están sufriendo la censura, los recortes y la represión de la administración Trump.