Guardia Civil

Rescatada una mujer tras caer con su coche en un gran socavón que ha cortado una carretera en Cáceres

Un gran socavón ha provocado este jueves el corte al tráfico de la carretera CC-428 que une las localidades cacereñas de Berzocana a Logrosán. Ha sido concretamente en el punto kilómetro 7,500 donde se ha producido un "deslizamiento muy importante de un talud que ha arrastrado unos 30 metros de vía", en el que además un vehículo se ha visto afectado, según confirma la Guardia Civil, que ha tenido conocimiento del suceso a las 7.25 horas. Más información