"Mónica García, tu estatuto es agonía"

Los médicos de la sanidad pública española inician hoy lunes una huelga indefinida contra el borrador del Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad, con paros programados durante toda la semana del 16 al 20 de febrero. Esta movilización, convocada por el Comité de Huelga formado por CESM, SMA, Metges de Catalunya, Amyts, SME y O’MEGA, responde al rechazo unánime de los facultativos a una norma que consideran insuficiente y perjudicial para sus condiciones laborales.