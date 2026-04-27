Lucía Feijoo Viera

La princesa Leonor estudiará Ciencias Políticas en la universidad pública Carlos III de Madrid

La princesa Leonor empezará el próximo curso la universidad tras completar los tres años de formación militar. Según ha informado la Casa del Rey este lunes en un comunicado, la heredera del trono realizará el grado de Ciencias Políticas en la universidad pública Carlos III de Madrid. Estos estudios tienen una duración de cuatro años y los realizará en el Campus de Getafe, municipio pegado al sur de la capital, a 22 kilómetros del Palacio de la Zarzuela. Más información