À Punt

¡Héroes al límite y sustos en las aulas! Lo más impactante de la semana en imágenes del programa de À punt, 'Està passant'

La tensión se apoderó de Alginet en una angustiosa lucha de media hora donde la Policía Local y la Guardia Civil rozaron el milagro. Las imágenes captan la desesperación y el heroísmo de los agentes que, contra todo pronóstico, lograron estabilizar a un hombre tras un grave accidente. Un despliegue de valentía que encabeza nuestro resumen visual y que nos recuerda la delgada línea que separa la tragedia del triunfo de la vida.

Pero la actualidad no da tregua: nos desplazamos hasta Torrevieja, donde la voz de alarma salta en los institutos ante la preocupante presencia de armas en las aulas. Además, cerramos este balance con el rastro de los seísmos que han hecho temblar la comarca de la Costera, dejando una profunda conmoción entre los vecinos. No te pierdas el videorrelato con los momentos más potentes de estos últimos siete días; la realidad, como siempre, supera a la ficción.