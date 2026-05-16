Redacción Levante-EMV

Inseguridad y negligencia: la semana de incidentes en la C.Valenciana de la mano de 'Està passant'

Los mejores momentos de esta semana en Està passant recorren desde el peligroso "polvorín" de colchones acumulados en un depósito de Guardamar hasta el espectacular alunizaje sufrido por un estanco en Dénia. La tensión sube con el intento de robo de una moto a plena calle, donde la intervención de los propietarios resultó clave para el desenlace. Finalmente, la acción ciudadana cobra protagonismo cuando los vecinos logran reducir al asaltante antes de la llegada de la policía.