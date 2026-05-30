Redacción Levante-EMV

Robos en el metro en València, un hotel fantasma y el futuro judicial de Rafa Mir: el análisis de la actualidad de esta semana en Està passant

De la presencia de carteristas en las estaciones del metro en València a los misterios de un hotel "fantasma" en La Mata, Torrevieja. Esta semana no te puedes perder el resumen de Està passant Comunitat Valenciana