Robos en el metro en València, un hotel fantasma y el futuro judicial de Rafa Mir: el análisis de la actualidad de esta semana en Està passant
De la presencia de carteristas en las estaciones del metro en València a los misterios de un hotel "fantasma" en La Mata, Torrevieja. Esta semana no te puedes perder el resumen de Està passant Comunitat Valenciana
Últimos vídeos
WORLD CLIMBING SERIES COMUNIDAD DE MADRID 2026
Erin McNeice: "Competir ante un público tan abarrotado es como estar de vacaciones para mi, disfruto muchísimo"
WORLD CLIMBING SERIES COMUNIDAD DE MADRID 2026