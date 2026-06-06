Redacción Levante-EMV

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Esta semana en 'Està Passant' repasamos los titulares más impactantes de la actualidad

Analizamos la indignación en Novelda, donde los vecinos denuncian una insólita invasión de insectos voladores que afecta a la localidad. Además, les contamos la última hora sobre una presunta estafa familiar: un joven deja a su tía con apenas un euro y quince céntimos en su cuenta bancaria. Y en el mercado de la picaresca, descubrimos el intento de venta de un supuesto Ferrari por solo 30.000 euros. Todo esto y más, en el resumen semanal de 'Està Passant'.