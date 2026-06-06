Secciones

Es noticia
Huelga profesores ValenciaEscenarios huelga profesoresHotel de los bichosHorario Valencia Basket hoyBono Recuperem Turisme 2026El tiempo en ValenciaAtunes Puerto Xàbia
instagramlinkedin
Esta semana en 'Està Passant' repasamos los titulares más impactantes de la actualidad

Esta semana en 'Està Passant' repasamos los titulares más impactantes de la actualidad

Redacción Levante-EMV

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Esta semana en 'Està Passant' repasamos los titulares más impactantes de la actualidad

Redacción Levante-EMV

RRSS WhatsAppCopiar URL

Analizamos la indignación en Novelda, donde los vecinos denuncian una insólita invasión de insectos voladores que afecta a la localidad. Además, les contamos la última hora sobre una presunta estafa familiar: un joven deja a su tía con apenas un euro y quince céntimos en su cuenta bancaria. Y en el mercado de la picaresca, descubrimos el intento de venta de un supuesto Ferrari por solo 30.000 euros. Todo esto y más, en el resumen semanal de 'Està Passant'.

TEMAS

Tracking Pixel Contents