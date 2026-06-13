Redacción Levante-EMV

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El resumen semanal de 'Està Passant': De la alarma en Orriols al infierno acústico del aeropuerto

Contamos las peleas en el barrio de Orriols, donde los vecinos han denunciado un repunte de la violencia y el tráfico de drogas. Además, mostramos el procedimiento que siguen las empresas de desocupación. Finalmente, se muestra la problemática que sufren los municipios más cercanos al aeropuerto de Manises, donde se registra más ruido que en las viviendas más próximas al Festival de Les Arts, que se acabó suspendiendo. Todo esto y más, en el resumen semanal de 'Està Passant'.