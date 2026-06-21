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España ya está inmersa en la primera ola de calor del verano

Arranca el partido del verano con tremendo pelotazo a los termómetros. Estrenamos nueva estación con medio país haciendo la ola… de calor. Porque En esta cancha hirviendo llamada España estos días se va a sudar la camiseta literalmente. En nuestra selección de temperaturas el capitán indiscutible es Bilbao, con el dorsal 42. En el mediocentro peninsular Madrid, con suspensión de eventos incluido. Y por la banda sur el doble pivote Jaen- Córdoba, despejando las dudas sobre la temperatura. Para Regatear al calor ya saben, banquillo, descanso y pausa para la hidratación. También hemos visto clarísimos piscinazos. La repetición no deja lugar a dudas: piscinazo claro. Y el encuentro no acaba aquí. Si pasamos de esta primera fase del fin de semana, nos queda un cruce complicado porque no piensen que el calor cuelga las botas: el sofoco va a tener su prórroga durante la semana que entra. El líder, el martes: 45 grados. Temperatura de campeonato, temperaturas de mundial. Más información