Sara Fernández

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El viento y el calor extremo dificultan el control del incendio de Soneja

El incendio forestal declarado el domingo en Soneja (Castellón) mantiene en máxima alerta a los servicios de emergencia, que reforzaron el operativo hasta superar los 200 efectivos -50 de ellos de la Unidad Militar de Emergencias- y 15 medios aéreos ante una evolución "negativa" del fuego. A última hora de la noche, las llamas seguían descontroladas y, pese a los esfuerzos del efectivo desplegado, el fuego entró en el Parque Natural de la sierra de Espadán, aunque en una superficie "pequeña" según el presidente, Juanfran Pérez Llorca, quien compareció a primera hora de la noche. Por el momento, se desconoce el origen del fuego originado que calcinó 150 hectáreas al cierre de la edición. A primera hora de la mañana va a reactivarse el trabajo de los medios aéreos para intentar sofocar las llamas. Más información