Javier Vendrell Camacho

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Así han sido los trabajos nocturnos de la UME para frenar el fuego de la Sierra Oeste de Madrid

Efectivos de la UME han trabajado toda la noche para frenar el fuego que afecta a la Sierrra Oeste de Madrid. Los militares han utilizado maquinaria pesada para perimetrar la zona y defender las viviendas.